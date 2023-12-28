В Нью-Йорке хотят учредить День Джея Зи

Дарья Мельникова
Сегодня в 09:09
Фото: avatunnicliffe/Flickr

Члены городского совета Нью-Йорка предложили новый законопроект, в котором 4 декабря значится Днем Джея Зи. Об этом сообщает Hypebeast.

В документе говорится, что этот день будет отмечать «легендарный статус Джея Зи как виртуозного MC и автора текстов, а также как инновационного предпринимателя».

Законопроект будет рассмотрен в ближайшее время городским комитетом по делам культуры, библиотек и международных межгрупповых отношений.

Джей Зи родился 4 декабря в Бруклине в районе Бедфорд-Стайвесант. Ранее Бруклинская публичная библиотека отдала дань уважения рэперу, устроив в честь него выставку. Она увеличила число посетителей учреждения на тысячи человек.

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