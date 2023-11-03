На издательство «Эксмо» завели дело о ЛГБТ-пропаганде из‑за комикса «Голубь Геннадий»

В отношении издательства «Эксмо» возбудили административное дело о пропаганде ЛГБТ-отношений из‑за комикса «Голубь Геннадий». Об этом рассказал в телеграм-канале глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.
Депутат заявил, что столичная полиция составила протокол после его обращения. По мнению Хинштейна, книга комиксов «Голубь Геннадий» «открыто формирует гомосексуальные установки, хотя имеет возрастную отметку 12+».
«Вдвойне возмутительно, что автор комиксов — находится на Украине и не скрывает, что направляет гонорары от книг на поддержку ВСУ. На своей странице в соцсетях он уже экипировал „Голубя Геннадия“ в украинскую военную форму», — написал политик.
Протокол в отношении «Эксмо» составили по ч.2. ст. 6.21.2 КоАП о «распространении среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол».
Издательству грозит штраф до 4 млн рублей или приостановление деятельности вплоть до 90 суток. В МВД также отметили, что попросили Роскомнадзор и Роспотребнадзор проверить «Эксмо» на нарушение законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред их развитию (ст. 6.17 КоАП).
По данным телеграм-канала «Кровавая барыня», поводом для жалобы на «Голубя Геннадия» стало признание главного героя комикса в пансексуальности.
В «Эксмо» заявили, что последний тираж книги напечатали 21 января 2022 года, а на данный момент всем клиентам «сделана рассылка о запрете продаж». «Договор с автором прекращен, автору ничего не выплачивается», — подчеркнули в издательстве.