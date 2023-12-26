Британский премьер снялся в пародии на «Один дома»

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак снялся в праздничном видео, вдохновленном фильмом «Один дома».
В начале ролика премьер-министр работает в резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне в своем кабинете, а затем оглядывается и говорит: «Я здесь один?». После этого Сунак, как и Кевин в «Один дома» начинает веселиться.
Он танцует, играет в боулинг с банками кока-колы вместо кеглей, гладит кота Ларри, ест конфеты с елки, а затем ест макароны и смотрит комедию 2003 года «Эльф» с Уиллом Ферреллом в главной роли.
В конце видео в резиденции раздается телефонный звонок. Сунак с берет трубку и говорит: «Гарри, ты ошибся номером» (имелся в виду принц Гарри, сын короля Карла III и принцессы Дианы). Политик опубликовал этот ролик в X. Там его посмотрели более 7 млн раз.
Ранее в сети завирусился фанатский трейлер к несуществующему фильму «Один дома-3», действие которого развивается спустя 33 года после выхода оригинала. В нем «мокрые» бандиты Гарри и Марв отправляют Кевину открытку, в которой говорится, что они вернулись, чтобы отомстить!