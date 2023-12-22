«Мокрые бандиты» возвращаются в фанатском трейлере к фильму «Один дома-3»

В сети появился фанатский трейлер к несуществующему фильму «Один дома-3», действие которого развивается спустя 33 года после выхода оригинала.
В ролике «Мокрые бандиты» Гарри и Марв отправляют Кевину открытку, в которой говорится, что они вернулись, чтобы отомстить! Затем напуганный Кевин жалуется своей матери, что в детстве про него несколько раз забывали, из‑за чего ему самостоятельно приходилось защищаться от грабителей.
После этого на экране стали происходить типичные для «Одного дома» события: ловушки, а также борьба между братьями и сестрами. В видео даже появился старший брат Кевина — Базз, работающий офицером полиции.
В начале декабря звезда фильмов «Один дома» и «Богатенький Ричи» Маколей Калкин получил персональную звезду на голливудской Аллее Славы. Там он воссоединился с Кэтрин О’Харой, которая сыграла мать семейства МакКаллистер в двух фильмах «Один дома».
Вот, что она сказала на церемонии: «Семьи по всему миру не могут пропустить ни одного года, чтобы не посмотреть „Один дома“ вместе. Это благодаря Маколею Калкину. Да, у фильма был превосходный сценарий и замечательный режиссер. Но именно идеальная игра Калкина в роли Кевина МакКалистера подарила нам этого маленького мальчика, попавшего в необыкновенное приключение».