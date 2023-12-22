«Мокрые бандиты» возвращаются в фанатском трейлере к фильму «Один дома-3»

Вот, что она сказала на церемонии: «Семьи по всему миру не могут пропустить ни одного года, чтобы не посмотреть „Один дома“ вместе. Это благодаря Маколею Калкину. Да, у фильма был превосходный сценарий и замечательный режиссер. Но именно идеальная игра Калкина в роли Кевина МакКалистера подарила нам этого маленького мальчика, попавшего в необыкновенное приключение».