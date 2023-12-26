Якутский государственный объединенный музей истории и культуры народов Севера имени Ярославского (ЯГОМИК) сменил в соцсетях название на Якутский музей имени Ярославского. На это обратила внимание «КП — Якутия».
Как отмечает издание, аббревиатура музея «много лет веселят горожан», а также самих сотрудников, которые даже заказывали футболки с названием учреждения для соревнований. В республике также существует Якутская городская общественная молодежная организация (ЯГОМО) «Подросток», но ее основатель и депутат Ил Тумэн Александр Подголов не собирается что‑либо менять.
«Я, если честно, от вас услышал про шутки насчет аббревиатуры. Менять не вижу смысла. Ранее организация носила название „ассоциация ‚Подросток‘“, так оно прижилось и в народе. А официальное название используется только в документах. Мы уже столько лет работаем, зачем менять? Пусть так остается», — пояснял Подголов.
В середине декабря петербургский Всероссийский научно-исследовательский геологический институт сменил название. Раньше на его сайте находился логотип с аббревиатурой ВСЕГЕИ, но теперь там герб со словами «Институт Карпинского».