«Я, если честно, от вас услышал про шутки насчет аббревиатуры. Менять не вижу смысла. Ранее организация носила название „ассоциация ‚Подросток‘“, так оно прижилось и в народе. А официальное название используется только в документах. Мы уже столько лет работаем, зачем менять? Пусть так остается», — пояснял Подголов.