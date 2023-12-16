В Петербурге ВСЕГЕИ переименовали в Институт Карпинского

В твиттере заметили, что петербургский Всероссийский научно-исследовательский геологический институт сменил название. Раньше на его сайте находился логотип с аббревиатурой ВСЕГЕИ, но теперь там герб со словами Институт Карпинского.
Судя по истории сохраненных страниц на Web Archive, обновленный дизайн появился на сайте не раньше августа этого года. Однако интерес к сайту проснулся только сейчас после твита активиста Егора Вяткина. В ответах к нему читатели предполагают, что перемена случилась в связи с решением Верховного суда признать «международное движение ЛГБТ» экстремистским и запретить его деятельность на территории России в ноябре этого года.
Также в ответах аспирант института Роман Кругликов пишет, что «на бумаге мы все еще ВСЕГЕИ, хотя в документации уже не используют сокращение».
Англоязычная версия сайта от 15 августа 2023 года
Англоязычная версия сайта от 11 октября 2023 года
Русскоязычная версия сайта от 16 декабря 2023 года
«Газете.ру» в учебном заведении ответили, что логотип поменяли «уже давно». «Уже давно, уже больше полугода [назад сменили логотип]», — сообщила изданию пресс-секретарь учреждения Ирина Остроумова.
Комментировать связь с запретом ЛГБТ там отказались, ведь это может сделать только генеральный директор института, но в данный момент он находится в служебной командировке в Африке.
«Прокомментировать может только генеральный директор, поскольку решение принимала дирекция института», — отметила Остроумова.