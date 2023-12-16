В Петербурге ВСЕГЕИ переименовали в Институт Карпинского

Судя по истории сохраненных страниц на Web Archive, обновленный дизайн появился на сайте не раньше августа этого года. Однако интерес к сайту проснулся только сейчас после твита активиста Егора Вяткина. В ответах к нему читатели предполагают, что перемена случилась в связи с решением Верховного суда признать «международное движение ЛГБТ» экстремистским и запретить его деятельность на территории России в ноябре этого года.