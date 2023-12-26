Актер из «Слова пацана» Сергей Базанов не признал вину в убийстве

Сергей Базанов, сыгравший эпизодическую роль в сериале «Слово пацана», не признал вину в убийстве 12-летней давности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК по Москве. По информации издания, с еще одним обвиняемым проведены следственные действия.
Накануне суд в Москве арестовал Базанова на два месяца. Его и еще одного мужчину обвинили в убийстве предпринимателя Александра Дзабиева в 2011 году.
По информации СМИ, тогда на бизнесмена напали четверо неизвестных и отобрали у него сумку с 900 тыс. долларов. Когда мужчина попытался сопротивляться, ему выстрелили в голову из пистолета, после чего он скончался в больнице.
«Базанов действовал в составе группы, руководствуясь корыстными мотивами, в целях совершения разбойных нападений на граждан и их убийства на территории Москвы. Ему предъявлено обвинение по п. „ж“, „з“ ч. 2 ст. 105 УК», — сообщает пресс-служба московских судов. Актера заключили под стражу до 20 февраля.
В популярном сериале Жоры Крыжовника Базанов исполнил роль Демида, участника банды «универсамовских». В кадре он обычно появляется вместе с лидером группировки Кащеем, а во второй серии избивает Вову Адидаса (Иван Янковский) в боксерском поединке.