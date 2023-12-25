Актера из «Слова пацана» арестовали по обвинению в убийстве

По информации издания, Базанову и ещё одному мужчине предъявлено обвинение в убийстве предпринимателя Александра Дзабиева, которое было совершено в 2011 году. Как тогда писали СМИ, на бизнесмена напали четверо неизвестных и отобрали у него сумку с 900 тыс. долларов. Мужчина пытался сопротивляться, но ему выстрелили в голову из пистолета, он скончался в больнице.