Актера из «Слова пацана» арестовали по обвинению в убийстве

Суд в Москве арестовал на два месяца актера Сергея Базанова, известного эпизодической ролью в сериале Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте». Об этом агентству «Москва» рассказала пресс-секретарь суда Кристина Протопопова.
«Базанов действовал в составе группы, руководствуясь корыстными мотивами, в целях совершения разбойных нападений на граждан и их убийства на территории Москвы. Ему предъявлено обвинение по п. „ж“, „з“ ч. 2 ст. 105 УК», — сообщает пресс-служба московских судов. Актер пробудет под стражей до 20 февраля
По информации издания, Базанову и ещё одному мужчине предъявлено обвинение в убийстве предпринимателя Александра Дзабиева, которое было совершено в 2011 году. Как тогда писали СМИ, на бизнесмена напали четверо неизвестных и отобрали у него сумку с 900 тыс. долларов. Мужчина пытался сопротивляться, но ему выстрелили в голову из пистолета, он скончался в больнице.
В «Слове пацана» Базанов сыграл роль Демида, молчаливого и мускулистого участника банды «универсамовских». В кадре он обычно появляется вместе с лидером группировки Кощеем, а во второй серии избивает Вову Адидаса (Ивана Янковского) в боксерском поединке.