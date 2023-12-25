Минкультуры создаст координационный совет из глав музтеатров, концертных организаций и вузов

1 декабря Гергиев возглавил Большой театр сроком на пять лет, заменив Владимира Урина. Он уже руководит Мариинским театром — управление обеих площадок, по данным «Известий», планируют объединить в одну дирекцию. С 1995 года дирижер несколько раз пытался возглавить Большой театр.