Минкультуры создаст координационный совет из глав музтеатров, концертных организаций и вузов

Минкультуры РФ создает координационный совет, объединяющий все музыкальные театры, концертные организации и творческие вузы. Об этом заявила глава ведомства Ольга Любимова.
По ее словам, участники совета будут обсуждать, что ведомство может сделать для гармонизации репертуарной политики и гастрольной деятельности, а также вопрос реализации новых проектов для профильных учебных учреждений.
Любимова провела первую встречу с гендиректором Большого театра и художественным руководителем Мариинского Валерием Гергиевым, народным артистом РФ Денисом Мацуевым, гендиректором Московской филармонии Алексеем Шалашовым, замгендиректора Первого канала Андреем Писаревым, а также замминистра культуры Андреем Малышевым.
1 декабря Гергиев возглавил Большой театр сроком на пять лет, заменив Владимира Урина. Он уже руководит Мариинским театром — управление обеих площадок, по данным «Известий», планируют объединить в одну дирекцию. С 1995 года дирижер несколько раз пытался возглавить Большой театр.