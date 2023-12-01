Валерий Гергиев возглавил Большой театр

Валерий Гергиев назначен генеральным директором Большого театра сроком на пять лет. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
Владимир Урин освобожден от этой должности по собственному желанию. Ранее он объявил труппе об уходе и попрощался с артистами.
«Сегодня я с вами прощаюсь, постольку-поскольку сегодня мой последний день работы в Большом театре», — сказал Урин на премьере спектакля «Сын мандарина. Соловей», которая прошла на Камерной сцене театра на Никольской улице.
17 ноября Forbes со ссылкой на источник, близкий к Урину, заявил, что гендиректор Большого театра написал заявление об увольнении по собственному желанию. Заявление якобы было адресовано премьер-министру Михаилу Мишустину, который удовлетворил просьбу.
15 ноября «Известия» со ссылкой на свои источники рассказали о скором назначении Валерия Гергиева на пост директора театра. Он уже руководит Мариинским театром — управление обеих площадок, по данным «Известий», планируют объединить в одну дирекцию. С 1995 года дирижер несколько раз пытался возглавить Большой театр.