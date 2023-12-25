Майкл Манн поделился подробностями работы над сиквелом «Схватки»

Режиссер Майкл Манн, чей новый фильм «Феррари» вышел 22 декабря 2023-го, рассказал изданию Playlist о процессе работы над второй частью своей знаменитой криминальной драмы 1995 года «Схватка». Главные роли в оригинальной ленте исполнили Роберт Де Ниро, Аль Пачино и Вэл Килмер.
По словам постановщика, на данный момент он работает над сценарием картины. Он будет основан на романе самого режиссера, который он написал с Мег Гардинер.
Манн рассказал, что события новой ленты будут происходить одновременно до и после сюжета первой части — по принципу «Крестного отца-2», который стал и приквелом, и сиквелом предыдущего фильма. Нам покажут главных персонажей первой «Схватки» в 1988 году, а затем в 2000-х.
При этом режиссер уточнил, что начнет поиск актеров только после завершения сценария, однако дал понять, что Роберт Де Ниро и Аль Пачино не вернутся к своим ролям. Манн пообещал, что сиквел не будет уступать по масштабу оригинальному фильму, хронометраж которого достигал почти трех часов.
О том, что сиквел культового фильма об ограблении банка станет следующим проектом Манна, стало известно в октябре 2023-го. Тогда же появилась информация, что молодую версию персонажа Роберта Де Ниро — Нила МакКоли — может сыграть Адам Драйвер. Режиссер отказался комментировать это предположение.