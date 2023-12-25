Майкл Манн поделился подробностями работы над сиквелом «Схватки»

Манн рассказал, что события новой ленты будут происходить одновременно до и после сюжета первой части — по принципу «Крестного отца-2», который стал и приквелом, и сиквелом предыдущего фильма. Нам покажут главных персонажей первой «Схватки» в 1988 году, а затем в 2000-х.