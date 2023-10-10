Следующим фильмом Майкла Манна станет «Схватка-2»

Майкл Манн подтвердил, что «Схватка-2» действительно станет его следующим фильмом. Его слова передает портал WorldofReel.
Роман режиссера, который он написал с Мег Гардинер является одновременно приквелом и сиквелом к фильму 1995 года. Манн неоднократно публично заявлял, что хотел бы сделать из него художественный фильм.
Еще в апреле в СМИ появились первые сообщения, что молодую версию персонажа Роберта ДеНиро — Нила МакКоли — может сыграть Адам Драйвер. По слухам, на другие роли претендовали Аль Пачино, Ана де Армас и Остин Батлер.
Во время недавней беседы на Нью-Йоркском кинофестивале Манн отказался подтвердить или опровергнуть информацию, что Драйвер получил роль.
«Схватка-2» рассказывает о молодых версиях Нила МакКоли, Криса Шихерлиса (Вэл Килмер) и Винсента Ханны (Аль Пачино) в годы, предшествующие криминальной саге Лос-Анджелеса. По данным СМИ, съемки фильма начнутся только после выхода в прокат фильма Манна «Феррари» в декабре этого года.