Реклама
Новости

Следующим фильмом Майкла Манна станет «Схватка-2»

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:23

Майкл Манн подтвердил, что «Схватка-2» действительно станет его следующим фильмом. Его слова передает портал WorldofReel.

Роман режиссера, который он написал с Мег Гардинер является одновременно приквелом и сиквелом к фильму 1995 года. Манн неоднократно публично заявлял, что хотел бы сделать из него художественный фильм.

Еще в апреле в СМИ появились первые сообщения, что молодую версию персонажа Роберта ДеНиро — Нила МакКоли — может сыграть Адам Драйвер. По слухам, на другие роли претендовали Аль Пачино, Ана де Армас и Остин Батлер.

Во время недавней беседы на Нью-Йоркском кинофестивале Манн отказался подтвердить или опровергнуть информацию, что Драйвер получил роль.

«Схватка-2» рассказывает о молодых версиях Нила МакКоли, Криса Шихерлиса (Вэл Килмер) и Винсента Ханны (Аль Пачино) в годы, предшествующие криминальной саге Лос-Анджелеса. По данным СМИ, съемки фильма начнутся только после выхода в прокат фильма Манна «Феррари» в декабре этого года.

расскажите друзьям
теги
Ferrari
люди
Майкл МаннАль ПачиноАна де АрмасАдам ДрайверВэл Килмер
Читайте также
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»