Смотрим отрывок из «Героя наших снов» с Николасом Кейджем

A24 выложила семиминутный открывающий отрывок из фэнтезийной драмеди «Герой наших снов» с Николасом Кейджем. Фильм вышел в онлайн-кинотеатрах Apple TV+, Amazon Prime Video и не только.
По сюжету обычный университетский преподаватель, которого играет Кейдж, неожиданно начинает появляться в чужих снах десятков людей, в том числе тех, с кем он никогда не был знаком. Этот феномен приносит ему сначала городскую, а затем и мировую славу. Однако встречи с ним происходят в кошмарах, и всеобщая любовь быстро сменяется такой же масштабной ненавистью.
Кроме Кейджа в ленте появятся Майкл Сера, Джулианна Николсон («Мейр из Исттауна»), Тим Медоус («Офис»), Дилан Джелула («Бесстыжие») и Дилан Бейкер («Счастье»). Режиссером и сценаристом проекта стал Кристоффер Боргли.
«Герой наших снов» заработал хвалебные отзывы критиков. Режиссером и сценаристом фильма стал Кристоффер Боргли. До российского проката лента доберется 11 апреля 2024 года.