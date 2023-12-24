Смотрим отрывок из «Героя наших снов» с Николасом Кейджем

По сюжету обычный университетский преподаватель, которого играет Кейдж, неожиданно начинает появляться в чужих снах десятков людей, в том числе тех, с кем он никогда не был знаком. Этот феномен приносит ему сначала городскую, а затем и мировую славу. Однако встречи с ним происходят в кошмарах, и всеобщая любовь быстро сменяется такой же масштабной ненавистью.