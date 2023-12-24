Хоррор с Винни Пухом и «Мятежная Луна» Снайдера попали в топ худших фильмов 2023-го от Metacritic

Агрегатор рецензий Metacritic собрал 15 худших фильмов 2023 года, по версии обозревателей. Первую строчку занял низкобюджетный треш-хоррор «Винни Пух: Кровь и мед».
Рейтинг «Винни Пуха» составил всего 16 баллов из 100: фильм не понравился ни фанатам жанра, ни поклонникам персонажа, хотя критики видели в нем потенциал на успех. Следом за слешером идет драма «На одном крыле» с Деннисом Куэйдом и Хизер Грэм (19 баллов), снятая на основе реальной истории, когда пассажир взял управление частным самолетом после смерти пилота, и попавшая в опалу из‑за плохой актерской игры.
Остальные места заняли документальный фильм «После смерти» (22 балла) о загробной жизни, «Неудержимые-4» (30 баллов), первая часть «Мятежной Луны» Зака Снайдера (31 балл) и «Пять ночей с Фредди» (33 балла) по мотивам одноименной видеоигры. В антирейтинг вошли картины, которые получили по меньшей мере четыре рецензии.
Ранее Metacritic выбрал худшие американские сериалы 2023 года. В список попали «Кумир» Сэма Левинсона, «Рыцари Готэма» по комиксам DC и «Особняк милф».