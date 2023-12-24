Хоррор с Винни Пухом и «Мятежная Луна» Снайдера попали в топ худших фильмов 2023-го от Metacritic

Рейтинг «Винни Пуха» составил всего 16 баллов из 100: фильм не понравился ни фанатам жанра, ни поклонникам персонажа, хотя критики видели в нем потенциал на успех. Следом за слешером идет драма «На одном крыле» с Деннисом Куэйдом и Хизер Грэм (19 баллов), снятая на основе реальной истории, когда пассажир взял управление частным самолетом после смерти пилота, и попавшая в опалу из‑за плохой актерской игры.