«Кумир», «Рыцари Готэма» и «Особняк милф»: Metacritic назвал худшие сериалы 2023 года

Сериал HBO с участием The Weeknd и Лили-Роуз Депп занял в рейтинге лишь вторую строчку. Ещё меньше телекритикам понравился только реалити-проект «Особняк милф». В нем восемь женщин среднего возраста въезжают в особняк и строят отношения с сыновьями друг друга.