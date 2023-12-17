«Кумир», «Рыцари Готэма» и «Особняк милф»: Metacritic назвал худшие сериалы 2023 года

Агрегатор рецензий Metacritic выбрал худшие американские сериалы 2023 года. В список попали «Кумир» Сэма Левинсона, «Рыцари Готэма» по комиксам DC и «Особняк милф».
Сериал HBO с участием The Weeknd и Лили-Роуз Депп занял в рейтинге лишь вторую строчку. Ещё меньше телекритикам понравился только реалити-проект «Особняк милф». В нем восемь женщин среднего возраста въезжают в особняк и строят отношения с сыновьями друг друга.
В рецензии критикесса Наоми Фрай из The New Yorker пишет, что в дейтинг-шоу невозможно не заметить нотки инцеста, и она понимает, почему её другу было стыдно смотреть на это дольше получаса.
Топ-3 замкнул документальный фильм «Цена „Хора“», посвященный участникам подросткового сериала «Хор» после его завершения. Продюсеры намеревались расследовать обстоятельства смерти троих актеров, однако, по мнению критиков, лишь пересказали известные факты и спекулировали на личных трагедиях.
Вот как выглядит полный рейтинг худших сериалов года по версии Metacritic:
- «Особняк милф». Средняя оценка критиков 16 баллов.
- «Кумир» — 27 баллов
- «Цена „Хора“» — 28 баллов
- «„Пригородные вопли“ Джона Карпентера» — 30 баллов
- «Весь невидимый нам свет» — 36 баллов
- «Одержимость» — 37 баллов
- «Волчья стая» — 40 баллов
- «Рыцари Готэма» — 41 балл
- «Город в огне» — 45 баллов
- «Царица Клеопатра» — 45 баллов