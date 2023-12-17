Реклама
Новости

«Кумир», «Рыцари Готэма» и «Особняк милф»: Metacritic назвал худшие сериалы 2023 года

Максим Саблин
Сегодня в 10:55

Агрегатор рецензий Metacritic выбрал худшие американские сериалы 2023 года. В список попали «Кумир» Сэма Левинсона, «Рыцари Готэма» по комиксам DC и «Особняк милф».

Сериал HBO с участием The Weeknd и Лили-Роуз Депп занял в рейтинге лишь вторую строчку. Ещё меньше телекритикам понравился только реалити-проект «Особняк милф». В нем восемь женщин среднего возраста въезжают в особняк и строят отношения с сыновьями друг друга.

В рецензии критикесса Наоми Фрай из The New Yorker пишет, что в дейтинг-шоу невозможно не заметить нотки инцеста, и она понимает, почему её другу было стыдно смотреть на это дольше получаса.

Топ-3 замкнул документальный фильм «Цена „Хора“», посвященный участникам подросткового сериала «Хор» после его завершения. Продюсеры намеревались расследовать обстоятельства смерти троих актеров, однако, по мнению критиков, лишь пересказали известные факты и спекулировали на личных трагедиях.

Вот как выглядит полный рейтинг худших сериалов года по версии Metacritic:

  1. «Особняк милф». Средняя оценка критиков 16 баллов.
  2. «Кумир» — 27 баллов
  3. «Цена „Хора“» — 28 баллов
  4. «„Пригородные вопли“ Джона Карпентера» — 30 баллов
  5. «Весь невидимый нам свет» — 36 баллов
  6. «Одержимость» — 37 баллов
  7. «Волчья стая» — 40 баллов
  8. «Рыцари Готэма» — 41 балл
  9. «Город в огне» — 45 баллов
  10. «Царица Клеопатра» — 45 баллов
Подробности по теме
Освистанный «Кумир» с The Weeknd и Лили-Роуз Депп завершился. Это провал или все-таки нет?
расскажите друзьям
люди
Эйбeл ТесфайеЛили-Роуз ДеппСэм ЛевинсонДжон Карпентер
Читайте также
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»