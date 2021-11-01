ФСПП: 4,2 млн россиян не могут выехать за границу из‑за долгов

Около 4,2 млн россиян получили временное ограничение на выезд за границу из‑за накопившихся долгов. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на директора Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрия Аристова.

По словам директора, за девять месяцев 2021 года к административной ответственности привлекли более 474 тыс. должников, к уголовной — свыше 47 тыс. За это же период россияне более 126 млн раз проверяли информацию о задолженности с помощью Банка данных исполнительных производств.

ФСПП может ограничить выезд за рубеж при долге от 30 тыс. рублей. С момента вынесения решения о задолженности у гражданина есть в запасе два месяца на ее погашение — в этот период он сможет выехать из страны. Запрет на выезд действует полгода: если за это время погасить долг, ограничение снимут, в противном случае — продлят.

По состоянию на 1 ноября 2020 года число невыездных из‑за долгов составляло 4,1 млн человек, годом ранее их было 3,4 млн. Таким образом, за год пандемии число должников выросло на 700 тыс.