В сети появился трейлер второй части «Мятежной Луны»

В сети появился трейлер второй части фантастического боевика Зака Снайдера «Мятежная Луна». Премьера сиквела с подзаголовком «Дарующий шрамы» состоится на Netflix 19 апреля 2024 года.
Изначально ролик появился на Netflix, но быстро разошелся в сети. Продолжение космической эпопеи покажет борьбу главной героини с жестоким тираном. Также зрителям больше расскажут о вселенной фильма, в частности, отдаленных колониях.
Первый фильм саги — «Мятежная Луна, часть 1: Дитя огня» — вышел 15 декабря и был плохо встречен критиками. На Rotten Tomatoes картина получила рейтинг 24% при 42 отзывах, а на Metacritic — 32 балла из 100 от 18 изданий. Лента стала одной из самых низко оцененных работ Снайдера — на одном уровне с «Запрещенным приемом».
По словам режиссера, новая франшиза вдохновлена фильмом Акиры Куросавы «Семь самураев» и «Звездными войнами».
В центре сюжета — группа солдат, которая состоит из повстанцев, крестьян и сирот войны, объединенных желанием отомстить тирану Балисарию и спасти свой дом. В фильме сыграли София Бутелла («Уличные танцы-2», «Взрывная блондинка»), а также Энтони Хопкинс, Чарли Ханнам, Джимон Хунсу и другие.