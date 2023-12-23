В сети появился трейлер второй части «Мятежной Луны»

Первый фильм саги — «Мятежная Луна, часть 1: Дитя огня» — вышел 15 декабря и был плохо встречен критиками. На Rotten Tomatoes картина получила рейтинг 24% при 42 отзывах, а на Metacritic — 32 балла из 100 от 18 изданий. Лента стала одной из самых низко оцененных работ Снайдера — на одном уровне с «Запрещенным приемом».