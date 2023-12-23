«Пацаны» и «Фоллаут»: Prime Video выпустил ролик с премьерами на 2024 год

Ранее Prime Video показал тизер-трейлер сериала «Мистер и миссис Смит» с Дональдом Гловером и Маей Эрскин. В этой версии ленты два незнакомца устраиваются на работу в таинственное шпионское агентство, которое предлагает им великолепную жизнь, полную богатства и приключений. Но есть одно «но» — они должны сыграть фиктивный брак и стать мистером и миссис Джон и Джейн Смит.