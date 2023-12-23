«Пацаны» и «Фоллаут»: Prime Video выпустил ролик с премьерами на 2024 год

Prime Video опубликовал ролик, в котором анонсировал все премьеры на 2024 год под песню Арианы Гранде «7 rings». Среди них — новые сериалы «Фоллаут», «Мистер и миссис Смит», «Экспаты», «Рейна Роха» и «Отель „Хазбин“».
В видео также показали фрагменты из новых сезонов проектов «Они», «Пацаны», «Непобедимый» и «Вне зоны действия». А также из таких лент, как «Музыка», «Враг», «Рики Стэники», «Дом у дороги», «Недотепы» и других.
Ранее Prime Video показал тизер-трейлер сериала «Мистер и миссис Смит» с Дональдом Гловером и Маей Эрскин. В этой версии ленты два незнакомца устраиваются на работу в таинственное шпионское агентство, которое предлагает им великолепную жизнь, полную богатства и приключений. Но есть одно «но» — они должны сыграть фиктивный брак и стать мистером и миссис Джон и Джейн Смит.
Теперь они ежедневно выполняют рискованные задания, одновременно создавая новые рубежи в отношениях. Их сложная история прикрытия становится еще более запутанной, когда они обнаруживают настоящие чувства друг к другу.