Prime Video показал трейлер сериала «Мистер и миссис Смит»

На ютуб-канале Prime Video опубликовали тизер-трейлер сериала «Мистер и миссис Смит» — ремейка одноименного фильма 2005 года. Новая версия истории о супругах-шпионах выйдет на экраны 2 февраля.
Главные роли в сериале исполнили Майя Эрскин («Винная страна», «Оби-Ван Кеноби») и Дональд Гловер («Атланта», «Остров Гуава»). В отличие от оригинального фильма герои Эрскин и Гловера знают с самого начала о профессии друг друга.
Пара получает работу в качестве шпионов с условием, что их личности будут изменены. Отныне они — супруги Смит, программисты с Манхэттена, которых в действительности связывает исключительно работа.
«Выражусь ясно. Я здесь не для романа», — говорит Джейн своему мужу, отправляясь на одну из опасных и захватывающих миссий. Впрочем, судя по всему, героям не удастся остаться только напарниками.
В сериале снялись, помимо Эрскин и Гловера, Пол Дано, Паркер Поузи, Вагнер Мора, Джон Туртурро, Рон Перлман, Михаэла Коул, Эйса Гонсалес, Александер Скарсгорд, Шэрон Хорган и Сара Полсон.
Гловер выступил сопродюсером сериала, а шоураннером проекта стала Франческа Слоун, известная по работе над «Фарго».
Оригинальный фильм «Мистер и миссис Смит» 2005 года снял Даг Лайман, на счету которого также картины «Сделано в Америке» и «Грань будущего». Главные роли сыграли Брэд Питт и Анджелина Джоли.
По сюжету первого фильма и Джон, и Джейн Смит втайне являются киллерами из конкурирующих агентств. Этот факт вскрывается, когда им поручают убить друг друга.