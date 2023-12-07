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Prime Video показал трейлер сериала «Мистер и миссис Смит»

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:54

На ютуб-канале Prime Video опубликовали тизер-трейлер сериала «Мистер и миссис Смит» — ремейка одноименного фильма 2005 года. Новая версия истории о супругах-шпионах выйдет на экраны 2 февраля.

Главные роли в сериале исполнили Майя Эрскин («Винная страна», «Оби-Ван Кеноби») и Дональд Гловер («Атланта», «Остров Гуава»). В отличие от оригинального фильма герои Эрскин и Гловера знают с самого начала о профессии друг друга.

Пара получает работу в качестве шпионов с условием, что их личности будут изменены. Отныне они — супруги Смит, программисты с Манхэттена, которых в действительности связывает исключительно работа.

«Выражусь ясно. Я здесь не для романа», — говорит Джейн своему мужу, отправляясь на одну из опасных и захватывающих миссий. Впрочем, судя по всему, героям не удастся остаться только напарниками.

В сериале снялись, помимо Эрскин и Гловера, Пол Дано, Паркер Поузи, Вагнер Мора, Джон Туртурро, Рон Перлман, Михаэла Коул, Эйса Гонсалес, Александер Скарсгорд, Шэрон Хорган и Сара Полсон.

Гловер выступил сопродюсером сериала, а шоураннером проекта стала Франческа Слоун, известная по работе над «Фарго».

Оригинальный фильм «Мистер и миссис Смит» 2005 года снял Даг Лайман, на счету которого также картины «Сделано в Америке» и «Грань будущего». Главные роли сыграли Брэд Питт и Анджелина Джоли.

По сюжету первого фильма и Джон, и Джейн Смит втайне являются киллерами из конкурирующих агентств. Этот факт вскрывается, когда им поручают убить друг друга.

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