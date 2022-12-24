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Барак Обама назвал любимые фильмы, книги и музыку этого года. В его топ попали «Фабельманы» и Ламар

Рустам Абдуллин
Сегодня в 13:17

Экс-президент США Барак Обама традиционно под конец года подводит итоги. В своем твиттере он выложил личный топ фильмов, книг и музыки за 2022-й.

Его лентами-фаворитами стали «Фабельманы» Стивена Спилберга, «Решение уйти» Пака Чхан-ука, «Все везде и сразу» братьев Дэниэлов, «Топ Ган: Мэверик» Джозефа Косински, «Королева-воин» Джины Принс-Байтвуд, «Преступница Эмили» Джона Паттона Форда, «Тилл» Чинонье Чукву и еще несколько картин. Он подчеркнул, что фильм «Потомок» Маргарет Браун, который тоже занял строчку в списке, снимался при поддержке основанной им и женой Мишель Обамой в 2018 году компании Higher Ground.

Любимыми книгами Обама назвал «Свет, который мы несем: Преодоление в неопределенные времена» Мишель Обамы (он принял участие в написании), роман «Море спокойствия» Эмили Сент-Джон Мандел, роман «Trust» Эрнана Диаса, «Революционер: Сэмюэл Адамс» Стейси Шифф и другие произведения.

В этом году Обама заслушивался песнями «The Heart Part 5» Кедрика Ламара, «Saoko» Розалии, «Break My Soul» Бейонсе, «Shirt» SZA, «About Damn Time» Лиззо, «Last Last» Burna Boy и другими, среди которых также треки Koffee и Rema.

В прошлогодний список Обамы попали рэпер Lil Nas X с хитом «Montero», японская певица Mitski с песней «The Only Heartbreaker» и американская группу The War on Drugs с треком «I Don’t Live Here Anymore». А любимыми фильмами тогда стали «Вестсайдская история» Стивена Спилберга, «Власть пса» Джейна Кэмпиона, «Последняя дуэль» Ридли Скотта, «Свинья» с Николасом Кейджем, а также претендент на «Оскар» от Японии «Сядь за руль моей машины».

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