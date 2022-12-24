Барак Обама назвал любимые фильмы, книги и музыку этого года. В его топ попали «Фабельманы» и Ламар

Его лентами-фаворитами стали «Фабельманы» Стивена Спилберга, «Решение уйти» Пака Чхан-ука, «Все везде и сразу» братьев Дэниэлов, «Топ Ган: Мэверик» Джозефа Косински, «Королева-воин» Джины Принс-Байтвуд, «Преступница Эмили» Джона Паттона Форда, «Тилл» Чинонье Чукву и еще несколько картин. Он подчеркнул, что фильм «Потомок» Маргарет Браун, который тоже занял строчку в списке, снимался при поддержке основанной им и женой Мишель Обамой в 2018 году компании Higher Ground.