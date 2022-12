Барак Обама назвал любимые фильмы, книги и музыку этого года. В его топ попали «Фабельманы» и Ламар

В прошлогодний список Обамы попали рэпер Lil Nas X с хитом «Montero», японская певица Mitski с песней «The Only Heartbreaker» и американская группу The War on Drugs с треком «I Don’t Live Here Anymore». А любимыми фильмами тогда стали «Вестсайдская история» Стивена Спилберга, «Власть пса» Джейна Кэмпиона, «Последняя дуэль» Ридли Скотта, «Свинья» с Николасом Кейджем, а также претендент на «Оскар» от Японии «Сядь за руль моей машины».