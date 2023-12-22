Иноагентами признали мультипликатора Олега Куваева, журналиста Александра Баунова и «Верстку»

Семён Гудошников
Сегодня в 21:14

Минюст обновил список иностранных агентов. В этот раз в него попали:

  • Мультипликатор, создатель «Масяни» Олег Куваев
  • Журналист, эксперт центра Карнеги* Александр Баунов
  • Бывший протодиакон Андрей Кураев
  • Издание «Верстка»
  • Проект «Можем объяснить»
  • Ведущая «Дождя»* Валерия Ратникова
  • Журналист Александр Рыклин
  • Юрист, со-основатель проекта «Роскомсвобода»* Саркис Дарбинян
  • Марат Никандров
  • «ВОБНИАР»

В сообщении Минюста говорится, что почти все эти люди и издания выступали против проведения специальной военной операции.

Сейчас в реестре иностранных агентов 742 строчки. На прошлой неделе в него включили актера Анатолия Белого, бывшего депутата горсовета Новосибирска Хельгу Пирогову, главреда «Кавказского узла»* Григория Шведова, бывшего главного редактора NGS Андрея Затирко и председателя организации «Гражданский совет» Дениса Соколова.

Новость дополняется.

*Фонд Карнеги, «Дождь», «Роскомсвобода» и «Кавказский узел» внесены Минюстом в список иноагентов.

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