Иноагентами признали мультипликатора Олега Куваева, журналиста Александра Баунова и «Верстку»

- Мультипликатор, создатель «Масяни» Олег Куваев
- Журналист, эксперт центра Карнеги* Александр Баунов
- Бывший протодиакон Андрей Кураев
- Издание «Верстка»
- Проект «Можем объяснить»
- Ведущая «Дождя»* Валерия Ратникова
- Журналист Александр Рыклин
- Юрист, со-основатель проекта «Роскомсвобода»* Саркис Дарбинян
- Марат Никандров
- «ВОБНИАР»
В сообщении Минюста говорится, что почти все эти люди и издания выступали против проведения специальной военной операции.
Сейчас в реестре иностранных агентов 742 строчки. На прошлой неделе в него включили актера Анатолия Белого, бывшего депутата горсовета Новосибирска Хельгу Пирогову, главреда «Кавказского узла»* Григория Шведова, бывшего главного редактора NGS Андрея Затирко и председателя организации «Гражданский совет» Дениса Соколова.
Новость дополняется.
*Фонд Карнеги, «Дождь», «Роскомсвобода» и «Кавказский узел» внесены Минюстом в список иноагентов.