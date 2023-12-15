Актера Анатолия Белого и новосибирскую экс-депутатку Хельгу Пирогову признали иноагентами

Минюст добавил в список иностранных агентов актера Анатолия Белого и бывшего депутата горсовета Новосибирска Хельгу Пирогову. Всего в него внесли пять человек.
Белый указан в реестре под своей настоящей фамилией Вайсман. Также иноагентами признали главного редактора издания «Кавказский узел»* Григория Шведова, бывшего главного редактора издания NGS в Красноярске и Новосибирске Андрея Затирко и председателя организации «Гражданский совет» Дениса Соколова.
Актер Белый «выступал против специальной военной операции на Украине» и «принимал участие в мероприятиях по сбору средств в поддержку Вооруженных сил Украины», а Пирогова «распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях» и тоже «выступала против» военной спецоперации, указал Минюст.
1 декабря иноагентами признали проект «Ковчег», который помогает уехавшим из страны россиянам, и телеканал «Дождь» как «иное объединение лиц». В списке ведомства числится более 700 физлиц и организаций.
* «Кавказский узел» внесен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов.