Реклама
Новости

Актера Анатолия Белого и новосибирскую экс-депутатку Хельгу Пирогову признали иноагентами

Рустам Абдуллин
Сегодня в 21:07

Минюст добавил в список иностранных агентов актера Анатолия Белого и бывшего депутата горсовета Новосибирска Хельгу Пирогову. Всего в него внесли пять человек.

Белый указан в реестре под своей настоящей фамилией Вайсман. Также иноагентами признали главного редактора издания «Кавказский узел»* Григория Шведова, бывшего главного редактора издания NGS в Красноярске и Новосибирске Андрея Затирко и председателя организации «Гражданский совет» Дениса Соколова.

Актер Белый «выступал против специальной военной операции на Украине» и «принимал участие в мероприятиях по сбору средств в поддержку Вооруженных сил Украины», а Пирогова «распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях» и тоже «выступала против» военной спецоперации, указал Минюст.

1 декабря иноагентами признали проект «Ковчег», который помогает уехавшим из страны россиянам, и телеканал «Дождь» как «иное объединение лиц». В списке ведомства числится более 700 физлиц и организаций.

* «Кавказский узел» внесен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов.

расскажите друзьям
теги
Минюст России
люди
Анатолий БелыйГригорий ШведовДенис Соколов
Читайте также
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»