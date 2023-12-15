Актера Анатолия Белого и новосибирскую экс-депутатку Хельгу Пирогову признали иноагентами

Актер Белый «выступал против специальной военной операции на Украине» и «принимал участие в мероприятиях по сбору средств в поддержку Вооруженных сил Украины», а Пирогова «распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях» и тоже «выступала против» военной спецоперации, указал Минюст.