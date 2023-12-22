Роман в стиле Кафки отметили на конкурсе научной фантастики в Китае. Один нюанс: его сгенерировал ИИ

Китайский профессор журналистики Шэнь Ян с помощью искусственного интеллекта написал научно-фантастический роман, который получил приз национального конкурса. Победитель планирует подробно описать процесс своего творчества, чтобы каждый мог «создавать хорошую художественную литературу с помощью ИИ».
Как пишет South China Morning Post, нейросеть придумала название «Страна воспоминаний», псевдоним автора и написала роман на основе 66 запросов. Профессору Яну оставалось лишь отредактировать текст, сократив 43 000 иероглифов до 6000.
«Страна воспоминаний» рассказывает об инженере нейросетей, который из‑за эксперимента теряет память о своей семье. Главный герой хочет исправить ситуацию и с головой погружается в легенду о Стране воспоминаний на краю вселенной, куда вход для людей под запретом, где обитают иллюзии, созданные роботами-гуманоидами с амнезией. Профессор Школы журналистики коммуникаций Университета Цинхуа попросил ИИ написать роман в стиле Франца Кафки.
Роман Яна и еще 18 других произведений получили награды второй степени. За «Страну воспоминаний» отдали голос три члена жюри из шести, и только один был в курсе, что текст написан с помощью ИИ.
Издатели выразили опасения из‑за использования нейросетей в написании художественных текстов. По их мнению, ИИ представляет угрозу для авторов и наносит необратимый ущерб литературному языку.
В декабре власти бразильского города Порту-Алегри приняли первый в стране закон, полностью написанный искусственным интеллектом. Члены городского совета не знали, что за его созданием стоит ChatGPT.