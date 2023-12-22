Роман в стиле Кафки отметили на конкурсе научной фантастики в Китае. Один нюанс: его сгенерировал ИИ

«Страна воспоминаний» рассказывает об инженере нейросетей, который из‑за эксперимента теряет память о своей семье. Главный герой хочет исправить ситуацию и с головой погружается в легенду о Стране воспоминаний на краю вселенной, куда вход для людей под запретом, где обитают иллюзии, созданные роботами-гуманоидами с амнезией. Профессор Школы журналистики коммуникаций Университета Цинхуа попросил ИИ написать роман в стиле Франца Кафки.