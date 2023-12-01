Городской совет в Бразилии принял необычный закон. Законодатели не знали, что его создал ChatGPT

«Если бы я сообщил об этом раньше, это предложение наверняка даже не было бы вынесено на голосование. Было бы несправедливо по отношению к населению рисковать тем, что проект не будет одобрен просто потому, что был написан искусственным интеллектом», — отметил Росарио. В октябре законопроект приняли единогласно, 23 ноября закон вступил в силу.