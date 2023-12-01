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Городской совет в Бразилии принял необычный закон. Законодатели не знали, что его создал ChatGPT

Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:05

В бразильском городе Порту-Алегри приняли первый в стране закон, полностью написанный искусственным интеллектом. Члены городского совета не знали, что за его созданием стоит ChatGPT, сообщает AP News.

После того как тайна вскрылась, в стране принялись обсуждать роль ИИ в государственной политике. Член городского совета Рамиро Росарио рассказал, что задал команду ChatGPT разработать законопроект, позволяющий городу не взимать с налогоплательщиков плату за замену счетчиков потребления воды в случае их кражи. Затем он представил документ своим 35 коллегам, не внося ни единого изменения и даже не сообщая им о его беспрецедентном происхождении.

«Если бы я сообщил об этом раньше, это предложение наверняка даже не было бы вынесено на голосование. Было бы несправедливо по отношению к населению рисковать тем, что проект не будет одобрен просто потому, что был написан искусственным интеллектом», — отметил Росарио. В октябре законопроект приняли единогласно, 23 ноября закон вступил в силу.

Порту-Алегри с населением 1,3 млн человек — второй по величине город на юге Бразилии. Председатель городского совета Гамильтон Соссмайер назвал случившееся «опасным прецедентом».

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