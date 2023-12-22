Россиянам, не явившимся по повестке в военкомат, запретят сдавать на права

С 1 октября в России вступил в силу закон об ужесточении административной ответственности за нарушения в области воинского учета. За неявку по повестке теперь положены штрафы в 10 000–30 000 рублей, за несообщение в военкомат актуальных сведений о себе — в 1000–5000. Также не явившимся по повестке могут ограничить право на управление автомобилем, запретить регистрацию в качестве ИП и самозанятого, приостановить государственную регистрацию недвижимости, отказать в получении кредитов и займов.