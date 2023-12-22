Россиянам, не явившимся по повестке в военкомат, запретят сдавать на права

С 1 апреля 2024 года россияне, которые не пришли в военкомат по повестке, не будут допущены к экзамену на водительские права. Об этом говорится в проекте приказа МВД.
Также к экзамену не допустят людей, которых штрафовали за управление авто в нетрезвом виде или которые отказались пройти медосвидетельствование. Для таких лиц ограничения будут действовать до конца срока административного наказания.
Для тех, у кого в процессе сдачи экзаменов истек срок действия паспорта или медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к управлению транспортными средствами, проведение аттестации временно приостановят до предъявления действующих документов.
Среди других изменений регламента сдачи экзамена на права — сумму штрафных баллов, при которых испытание будет считаться проваленным, увеличат с 5 до 7.
С 1 октября в России вступил в силу закон об ужесточении административной ответственности за нарушения в области воинского учета. За неявку по повестке теперь положены штрафы в 10 000–30 000 рублей, за несообщение в военкомат актуальных сведений о себе — в 1000–5000. Также не явившимся по повестке могут ограничить право на управление автомобилем, запретить регистрацию в качестве ИП и самозанятого, приостановить государственную регистрацию недвижимости, отказать в получении кредитов и займов.