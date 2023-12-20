«Достал»: Мизулина написала донос на Пашу Техника

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина обратилась в МВД с просьбой проверить Пашу Техника на пропаганду наркотиков. Об этом она заявила в своем телеграм-канале.
По словам Мизулиной, поводом для доноса стали обращения граждан. Она утверждает, что в канале рэпера была обнаружена не только пропаганда наркотиков и запрещенных препаратов, но и реклама магазинов по продаже наркотиков и реклама казино.
Еще глава ЛБИ заявляет, что Техник распространял порнографический и другой деструктивный контент. Свое сообщение она закончила так: «Достал».
В ноябре этого года Мизулина пожаловалась в СК на певца Шарлота. По ее мнению, в своих публикациях Шарлот выступал против военной операции, дискредитировал Российскую армию, оскорблял органы госвласти РФ и чувства верующих, выражал явное неуважение к обществу.
Позже Шарлота арестовали на 13 суток за мелкое хулиганство, а затем этапировали в Самару. Там суд арестовал его почти на два месяца по статьям о реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих, свою вину Шарлот признал.
Недавно стало известно, что против музыканта возбудили еще одно уголовное дело — на этот раз по статье 325 УК РФ о похищении или повреждении документов. Его обвинили в преступлении после того, как он публично сжег собственный паспорт.