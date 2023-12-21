Сестры Аверины заявили, что не хотят выступать в нейтральном статусе

Юлия Онодэра
Вчера в 23:17
Фото: из соцсетей Арины и Дины Авериных

Звезды художественной гимнастики Дина и Арина Аверины заявили, что не хотели бы больше выступать в нейтральном статусе. Об этом написал Sport24.

Спортсменки сказали, что полностью поддерживают позицию тренера Ирины Винер, которая назвала выступления без российского флага и гимна «унизительными условиями».

Она призвала спортсменов не «на коленях ползать» и не вести себя как беженцы или бомжи. «Какие Олимпийские игры могут быть без соревнований стран?» — заявила Винер.

Аверины добавили, что «не удивились» реакции тренера. «Мы и так уже ездили на чемпионат мира и Олимпиаду под нейтральным статусом и еще раз так выступать не очень-то хочется», — добавили сестры.

Дина и Арина Аверины выступали на Олимпийских играх в Токио. Дина завоевала серебряную медаль, а Арина осталась четвертой. Оценки обеих девушек вызвали споры в гимнастическом сообществе: ряду специалистов они показались заниженными.

Россия пыталась оспорить судейство, но не преуспела в этом. За критику судей Ирину Винер отстранили на два года.

Тем не менее, еще в апреле 2023 года Винер заявляла, что «в любом случае нужно выступать» на международных стартах, даже в нейтральном статусе. Однако в декабре тренер сказала, что российские гимнастки под нейтральным флагом на Олимпиаду не поедут.

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