Сестры Аверины заявили, что не хотят выступать в нейтральном статусе

Тем не менее, еще в апреле 2023 года Винер заявляла, что «в любом случае нужно выступать» на международных стартах, даже в нейтральном статусе. Однако в декабре тренер сказала, что российские гимнастки под нейтральным флагом на Олимпиаду не поедут.