Международная федерация гимнастики не нашла нарушений в судействе Дины Авериной на Олимпиаде

Международная федерация гимнастики не нашла нарушений в работе судей на соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщается на сайте федерации.

Первое место в личном многоборье по художественной гимнастике заняла израильтянка Лина Ашрам (107,800 балла), второе — Дина Аверина (107,650 балла), третье — представительница Беларуси Алиной Горносько (102,700 балла), четвертое — еще одна россиянка Арина Аверина (102,100 балла).

Гимнастки из России несколько раз протестовали из‑за оценок в финале соревнований: Арина Аверина — после упражнения с мячом и булавами, Дина Аверина — после упражнения с булавами и лентой. Удовлетворен был лишь протест Арины Авериной по оценкам упражнения с булавами.

Технический комитет отметил, что на соревнования отбирались наиболее квалифицированные и непредвзятые судьи.

«Мы были потрясены, узнав, что некоторые судьи из коллегий по художественной гимнастике получили угрозы и ненавистные сообщения после олимпийских соревнований. Эти попытки дестабилизировать судей совершенно неприемлемы», — сказано в заявлении.

Руководство федерации добавило, что полностью поддерживают их работу, которая будет «высоко оценена».