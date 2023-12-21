Рейчел МакАдамс объяснила, почему отказалась от участия в рекламе с кастом «Дрянных девчонок»

Звезда «Дрянных девчонок» Рейчел МакАдамс объяснила, почему она отказалась от возможности появиться на недавнем воссоединении актерского состава. Актриса дала интервью изданию Variety.
Линдсей Лохан, Лейси Чаберт и Аманда Сейфрид повторили свои роли из фильма 2004 года для новой рекламы Walmart, но МакАдамс в ролике не появилась. «Я не знаю. Думаю, если быть честной до конца, я не была в восторге от участия в рекламе», — рассказала она.
МакАдамс призналась, что любая реклама «ей просто не по душе», но она не против воссоединиться с кастом. А еще ей вовремя не сообщили о съемках рекламы, поэтому она не смогла принять участие, добавила актриса.
Реклама по мотивам «Дрянных девчонок» вышла в начале ноября. Ролик погружает зрителей в атмосферу фильма — как раз в преддверии выхода ремейка. Его релиз запланирован на 12 января 2024 года. Картина представит новых героинь в исполнении Ангури Райс, Аулии Кравальо и Рене Рэпп.
Оригинальные «Дрянные девчонки» вышли на экраны в 2004 году. Режиссером фильма выступил Марк Уотерс, сценарий написали Тина Фей и Розалинд Уайзмен. Среди исполнительниц главных ролей помимо Лохан, Сейфрид и Чаберт были Лиззи Каплан и Рейчел МакАдамс.