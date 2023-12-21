Рейчел МакАдамс объяснила, почему отказалась от участия в рекламе с кастом «Дрянных девчонок»

Линдсей Лохан, Лейси Чаберт и Аманда Сейфрид повторили свои роли из фильма 2004 года для новой рекламы Walmart, но МакАдамс в ролике не появилась. «Я не знаю. Думаю, если быть честной до конца, я не была в восторге от участия в рекламе», — рассказала она.