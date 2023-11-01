Линдси Лохан и Аманда Сейфрид вернулись к ролям из «Дрянных девчонок» в рекламном видео

Американские актрисы Линдси Лохан, Аманда Сейфрид и Лейси Чаберт вернулись к своим культовым ролям из фильма «Дрянные девчонки». Они снялись в знакомых образах в рекламном ролике сети магазинов Walmart.
В видео также можно увидеть других артистов из картины 2004 года, например, Дэниела Францезе и Раджива Сурендру. «Было так приятно снова быть вместе после стольких лет», — прокомментировала выход рекламы Лохан.
По сюжету ролика героини даже спустя 20 лет по-прежнему озабочены тем, как быть крутыми и популярными. По четвергам они, как и прежде, носят розовый цвет. Вместе с ними это делают и их дочери.
Новой королевой школы теперь выступает дочь Гретхен, вечно недовольная своей энергичной матерью. Наивная и глуповатая Карен, как выясняется из видео, стала репортером на телевидении.
А Кэйди работает специалистом по воспитательной работе все в той же школе — и теперь сталкивается с высокомерием и неприятными комментариями уже не Реджины, а ее дочери-подростка.
Ролик погружает зрителей в атмосферу «Дрянных девчонок» — как раз в преддверии выхода ремейка фильма. Его релиз запланирован на 12 января 2024 года. Новая картина представит новых героинь в исполнении Энгаури Райс, Аулии Кравальо и Рене Рапп.
Оригинальные «Дрянные девчонки» вышли на экраны в 2004 году. Режиссером фильма выступил Майк Уотерс, сценарий написали Тина Фей и Розалинд Уайзмен. Среди исполнительниц главных ролей, помимо Лохан, Сейфрид и Чаберт, были Лиззи Каплан и Рэйчел МакАдамс.