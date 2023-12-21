Власти Украины легализовали лечебную марихуану

Верховная рада приняла закон о легализации медицинской марихуаны, сообщает РБК. Законопроект приняли во втором чтении. Его поддержали 248 депутатов.
Закон вступит в силу во втором полугодии 2024 года — через полгода после его публикации, сообщил в своем телеграм-канале депутат от партии «Голос» Ярослав Железняк.
По его словам, документ позволит жестко контролировать оборот и производство каннабиса и препаратов. Выращивать его смогут только в медицинских, промышленных и научных целях. Для этого понадобится лицензия и GMP-сертификат юрлица, а также предоставление полиции возможности круглосуточного видеонаблюдения.
У каждого выращенного куста будет своя кодировка для отслеживания транспортировки, а препараты на основе марихуаны можно будет приобрести только по электронному рецепту.
В октябре 2020 года инициативу по легализации медицинской марихуаны поддержали 70% участников всеобщего опроса на Украине. В Минздраве Украины отмечали, что легализация каннабиса в медицинских целях может помочь в лечении онкологических заболеваний и ПТСР.