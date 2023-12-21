Власти Украины легализовали лечебную марихуану

По его словам, документ позволит жестко контролировать оборот и производство каннабиса и препаратов. Выращивать его смогут только в медицинских, промышленных и научных целях. Для этого понадобится лицензия и GMP-сертификат юрлица, а также предоставление полиции возможности круглосуточного видеонаблюдения.