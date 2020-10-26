70% участников всеобщего опроса на Украине поддержали легализацию медицинской марихуаны

Легализацию медицинской марихуаны поддержали 70% участников всеобщего опроса на Украине. Об этом сообщила социологическая группа «Рейтинг», ссылаясь на данные экзит-полов.

24% не поддержали инициативу сделать законным медицинский каннабис для уменьшения боли у тяжелых больных.

В целом, пять вопросов, заданных в рамках изучения общественного мнения, получили положительные ответы. Самую большую поддержку в 95% получило предложение сократить количество депутатов в Верховной Раде с 450 до 300. 4% высказались против.

81% поддержали введение пожизненного срока за коррупцию, и 16% выступили против.

За право Украины использовать гарантии безопасности, определенные Будапештским меморандумом, высказались 78% респондентов, и 10% оказались против.

Инициативу создать свободную экономическую зону в Донецкой и Луганской областях поддержали 45% участников опроса, и чуть меньше (43%) не поддержали предложение.

В прошлом году исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун внесла в Раду петицию о легализации медицинской марихуаны. Она отметила, что применение препаратов с каннабисом способно облегчить боль более двух млн пациентов.