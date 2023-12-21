Дэвид Линч согласился сняться в «Фабельманах» Стивена Спилберга за пачку снеков Cheetos

Дэвид Линч рассказал, что снялся в фильме «Фабельманы» Стивена Спилберга за пачку снеков Cheetos. Режиссер «Твин Пикса» сомневался насчет роли Джона Форда, но все же согласился сыграть его за этот перекус.
«Ну, Cheetos — во-первых, я их люблю. И при любой возможности я их получу. Но я знаю, что это не совсем здоровая пища. Поэтому, когда я выхожу из дома и у меня появляется возможность… Честно говоря, я беру их не так часто», — объяснил Линч.
Режиссер сомневался насчет участия в «Фабельманах», потому что «намеренно старался держаться подальше от актерского мастерства», чтобы дать возможность проявить себя Харрисону Форду и Джорджу Клуни. Он все-таки согласился сняться из‑за того, что ему «очень понравилась сцена», которая появляется в последние пять минут фильма. В этой сцене юный Спилберг знакомится с Фордом, который дает ему советы по кинопроизводству.
Вторя реплике своего героя, Линч подтвердил, что «горизонт посередине — это чертовски скучно».
Линч играл эпизодические роли в фильмах, которые сам же снял: «Человеке-слоне», «Дюне» , «Твин Пикс: Скозь огонь», «Шоссе в никуда» и «Внутренней империи».