Дэвид Линч согласился сняться в «Фабельманах» Стивена Спилберга за пачку снеков Cheetos

«Ну, Cheetos — во-первых, я их люблю. И при любой возможности я их получу. Но я знаю, что это не совсем здоровая пища. Поэтому, когда я выхожу из дома и у меня появляется возможность… Честно говоря, я беру их не так часто», — объяснил Линч.