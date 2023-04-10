Дэвид Линч рассказал о своем отношении к «Однажды… в Голливуде» Тарантино

Сам Дэвид Линч давно не радовал поклонников новыми работами. Последняя его полнометражная картина, «Внутренняя империя», вышла в далеком 2006 году. С тех пор Линч снял только несколько короткометражек и долгожданный третий сезон своего сериала «Твин Пикс».