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Дэвид Линч рассказал о своем отношении к «Однажды… в Голливуде» Тарантино

Илья Голубев
Сегодня в 21:56

Культовый режиссер Дэвид Линч поделился с читателями французского киножурнала Cahiers du Cinema своим отношением к картине Квентина Тарантино «Однажды… в Голливуде», которая вышла в прокат в августе 2019 года. На статью обратило внимание издание NME.

«Фильм Тарантино показывает, что любые события в реальной жизни вполне могли бы произойти каким угодно образом. Это чертовски хороший фильм о мести, сделанный в очень приятном стиле», — написал Линч, высоко оценив работу Тарантино. Впрочем, с ним согласны многие критики.

Сам Дэвид Линч давно не радовал поклонников новыми работами. Последняя его полнометражная картина, «Внутренняя империя», вышла в далеком 2006 году. С тех пор Линч снял только несколько короткометражек и долгожданный третий сезон своего сериала «Твин Пикс».

В прошлом апреле распространились слухи, что Линч представит новый фильм на грядущем в тот момент Каннском фестивале. К сожалению, слухи оказались только слухами.

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Квентин ТарантиноДэвид Линч
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