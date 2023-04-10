Дэвид Линч рассказал о своем отношении к «Однажды… в Голливуде» Тарантино

Культовый режиссер Дэвид Линч поделился с читателями французского киножурнала Cahiers du Cinema своим отношением к картине Квентина Тарантино «Однажды… в Голливуде», которая вышла в прокат в августе 2019 года. На статью обратило внимание издание NME.
«Фильм Тарантино показывает, что любые события в реальной жизни вполне могли бы произойти каким угодно образом. Это чертовски хороший фильм о мести, сделанный в очень приятном стиле», — написал Линч, высоко оценив работу Тарантино. Впрочем, с ним согласны многие критики.
Сам Дэвид Линч давно не радовал поклонников новыми работами. Последняя его полнометражная картина, «Внутренняя империя», вышла в далеком 2006 году. С тех пор Линч снял только несколько короткометражек и долгожданный третий сезон своего сериала «Твин Пикс».
В прошлом апреле распространились слухи, что Линч представит новый фильм на грядущем в тот момент Каннском фестивале. К сожалению, слухи оказались только слухами.