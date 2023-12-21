Телескопы НАСА сняли скопление звезд в виде новогодней елки

НАСА создало новое изображение скопления звезд NGC 2264, известного как «Скопление рождественской елки». Об этом говорится на сайте космического агентства.
Синие и белые огни на снимке — это молодые звезды, испускающие рентгеновские лучи. А зеленая область, напоминающая елочные иголки, — газовая туманность.
Изображение скомбинировано из нескольких снимков телескопов НАСА. Его повернули по часовой стрелке примерно на 160 градусов от астрономического стандарта, чтобы вершина дерева оказалась наверху. Цвета звезд и туманности тоже выбрали специально — чтобы было похоже на рождественскую ель.
Мерцания на видео обусловлены нестабильностью звезд — на них происходят вспышки, как на Солнце, но гораздо сильнее. Правда, для сходства с праздничными украшениями мерцания звезд синхронизировали.
Скопление NGC 2264 находится в нашей галактике Млечный Путь, на расстоянии около 2500 световых лет от Земли. Оно состоит из молодых звезд возрастом от одного до пяти миллионов лет. Размеры этих небесных светил разные — от одной десятой массы Солнца до семи солнечных масс.
В августе телескоп «Джеймс Уэбб» сделал фото вопросительного знака в космосе. Эксперты считают, что такое искажение могло появиться в результате слияния двух или более галактик.