Телескопы НАСА сняли скопление звезд в виде новогодней елки

Скопление NGC 2264 находится в нашей галактике Млечный Путь, на расстоянии около 2500 световых лет от Земли. Оно состоит из молодых звезд возрастом от одного до пяти миллионов лет. Размеры этих небесных светил разные — от одной десятой массы Солнца до семи солнечных масс.