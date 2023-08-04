Телескоп «Джеймс Уэбб» сделал фото вопросительного знака в космосе

Крупнейший в мире телескоп «Джеймс Уэбб» случайно сделал фото гигантского знака вопроса в космосе. Кадры опубликовало американское агентство НАСА.
Обсерватория сделала снимки объектов Хербига — Аро 46 и 47, которые находятся на расстоянии 1470 световых лет от Земли. При сильном увеличении фото можно невооруженным глазом заметить нечто в форме знака вопроса.
Представитель Института исследований космоса с помощью космического телескопа (STScI) считает, что, вероятно, это искажение появилось в результате слияния двух или более галактик.
В целом на самом снимке зафиксирован процесс формирования двух звезд в молодой системе, которой всего несколько тысяч лет. На фотографии звезды глубоко «зарыты» за голубым облаком — диском из газа и пыли, который продолжает увеличивать массу небесных тел.
«Джеймс Уэбб» оснащен инфракрасными детекторами, что позволяет ему видеть большую часть светорассеивающих эффектов в пылевых частицах. В частности, на снимках можно разглядеть ярко-красные шары — это новые звезды.
Ранее телескоп сделал детальный снимок ледяного гиганта Урана. На изображении — северный полюс планеты, где в апреле наблюдалась поздняя весна.