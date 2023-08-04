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Телескоп «Джеймс Уэбб» сделал фото вопросительного знака в космосе

Дарья Мельникова
Сегодня в 09:00

Крупнейший в мире телескоп «Джеймс Уэбб» случайно сделал фото гигантского знака вопроса в космосе. Кадры опубликовало американское агентство НАСА.

Обсерватория сделала снимки объектов Хербига — Аро 46 и 47, которые находятся на расстоянии 1470 световых лет от Земли. При сильном увеличении фото можно невооруженным глазом заметить нечто в форме знака вопроса.

Представитель Института исследований космоса с помощью космического телескопа (STScI) считает, что, вероятно, это искажение появилось в результате слияния двух или более галактик.

© webbtelescope.org
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© webbtelescope.org
2 из 2

В целом на самом снимке зафиксирован процесс формирования двух звезд в молодой системе, которой всего несколько тысяч лет. На фотографии звезды глубоко «зарыты» за голубым облаком — диском из газа и пыли, который продолжает увеличивать массу небесных тел.

«Джеймс Уэбб» оснащен инфракрасными детекторами, что позволяет ему видеть большую часть светорассеивающих эффектов в пылевых частицах. В частности, на снимках можно разглядеть ярко-красные шары — это новые звезды.

Ранее телескоп сделал детальный снимок ледяного гиганта Урана. На изображении — северный полюс планеты, где в апреле наблюдалась поздняя весна.

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