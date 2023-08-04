Телескоп «Джеймс Уэбб» сделал фото вопросительного знака в космосе

В целом на самом снимке зафиксирован процесс формирования двух звезд в молодой системе, которой всего несколько тысяч лет. На фотографии звезды глубоко «зарыты» за голубым облаком — диском из газа и пыли, который продолжает увеличивать массу небесных тел.