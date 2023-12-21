Кишечную палочку нашли в красной икре популярных торговых марок

В Роскачестве посоветовали при выборе икры отдавать предпочтение крупным производителям и обращать внимание на условия реализации. Если икру продают в жестяной банке, следует проверить ее целостность, отсутствие вздутости и потрясти банку — звук «бултыхания» говорит о наличии лишней жидкости, которой там быть не должно.