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Кишечную палочку нашли в красной икре популярных торговых марок

Семён Гудошников
Сегодня в 14:15

Роскачество обнаружило кишечную палочку в икре марок «Камчатское море», «Меридиан», «Восточный берег», «Сахалин рыба», «Royal Black», «Московский рыбокомбинат», «Форвард-С» и «Лента». Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

Вредные бактерии также нашли у продукции «Корсаков», «Лента», «Красное Золото», «Форвард-С», «Авача» и в икре, купленной на развес на Даниловском рынке в Москве. Один производитель — «Киржачский консервный завод» — вместе с настоящей икрой положил имитированную.

Всего специалисты проверили 24 товара по 37 показателям качества и безопасности. Во всех образцах не было запрещенных консервантов или незаявленных на маркировке красителей.

Но выяснилось, что лишь три торговые марки могут претендовать на российский Знак качества — «Очень», «Русское Море» и «Тунайча». Последняя компания вновь подтвердила право наносить на этикетку это обозначение.

В Роскачестве посоветовали при выборе икры отдавать предпочтение крупным производителям и обращать внимание на условия реализации. Если икру продают в жестяной банке, следует проверить ее целостность, отсутствие вздутости и потрясти банку — звук «бултыхания» говорит о наличии лишней жидкости, которой там быть не должно.

Ранее Роскачество проверило 20 популярных брендов пельменей. Выяснилось, что в «Горячей штучке» и «Сибирской коллекции» есть сальмонеллы, в «Ложкарев» — кишечная палочка, а в продукции «Вкусвилл» — листерии.

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