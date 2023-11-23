В пельменях «Вкусвилла», «Горячей штучки» и «Сибирской коллекции» нашли патогенные бактерии

В исследовании отмечается, что в итоге несоответствия у 23% проблемных пельменей исправлены. В продукции марок «Атяшево», «Ашан», «Большая кастрюля», «Гранд меню», «Мяснов», «Цезарь», «Мираторг», «Чернышихинские пельмени», «Сергиев канон» и Caesar проблем с микробиологией нет. По данным Роскачества, больше всего мясной начинки в пельменях «Вкусвилл», «Мяснов» и «Рестория», мало начинки в продукции «Тураково» и «Ашан».