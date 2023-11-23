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В пельменях «Вкусвилла», «Горячей штучки» и «Сибирской коллекции» нашли патогенные бактерии

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:31

Роскачество нашло в пельменях известных брендов по всей России сою, перемолотые кости и патогенные бактерии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результат исследования организации.

Перемолотые кости были обнаружены в пельменях марок «Горячая штучка», «Ложкарев», «Стародворье», «Тураково» и Caesar. «Они могли попасть в фарш из‑за использования мяса механической обвалки. Из указанных ТМ только производитель „Горячей штучки“ указал это в составе», — заявили в Роскачестве.

В продукции «Вкусвилл» эксперты обнаружили листерии, в «Горячей штучке», «Мясном дворике», «Сибирской коллекции» и «Тураково» — сальмонеллы, а в «Останкинских традиционных», «Стародворье» и «Ложкареве» — кишечную палочку.

«Они могли возникнуть как из‑за несоблюдения санитарно-гигиенических требований на производстве, так и вследствие нарушения температурного режима при транспортировке, хранении или реализации», — объяснили в Роскачестве.

Еще эксперты обнаружили в продукции 14 брендов ингредиенты, не заявленные на маркировке. Например, в пельменях «Тураково» выявили соевый белок, а в продукции «Ашан», «Ложкарев», «Стародворье», «Тураково» и Caesar — мясо птицы.

В исследовании отмечается, что в итоге несоответствия у 23% проблемных пельменей исправлены. В продукции марок «Атяшево», «Ашан», «Большая кастрюля», «Гранд меню», «Мяснов», «Цезарь», «Мираторг», «Чернышихинские пельмени», «Сергиев канон» и Caesar проблем с микробиологией нет. По данным Роскачества, больше всего мясной начинки в пельменях «Вкусвилл», «Мяснов» и «Рестория», мало начинки в продукции «Тураково» и «Ашан».

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