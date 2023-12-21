Шеннен Доэрти сказала, что ее уволили из «Зачарованных» по требованию Алиссы Милано

Шеннен Доэрти сказала, что не сама покинула сериал «Зачарованные» после третьего сезона — ее уволили. Подробностями она поделилась в недавнем выпуске подкаста Let’s Be Clear, сообщает Huff Post.
Раньше Доэрти говорила в интервью, что решение уйти из шоу принадлежало ей. Теперь в разговоре с бывшей коллегой по «Зачарованным» Холли Мэри Комбс она призналась, что все было не так.
По словам актрисы, другая звезда проекта Алисса Милано грозилась подать в суд на Доэрти за создание враждебной обстановки на рабочем месте. Милано якобы рассказала об этом продюсерам и поставила ультиматум — либо остается она, либо Доэрти.
После этого создатели шоу решили уволить Доэрти, но подать это как ее собственный уход, сочтя, что ее карьера «не переживет еще одного увольнения». Узнав об этом, актриса посмеялась и сказала: «Кто же поверит, что я настолько сумасшедшая, чтобы покинуть популярное шоу?»
При этом исполнительница роли Прю сказала, что не помнит, чтобы грубо обращалась с Милано на съемочной площадке. Комбс добавила, что тоже не видела между актрисами каких‑либо «драк» или «оскорблений», и по нынешним меркам угроза суда от Милано не имеет смысла.
На вопрос, почему она наконец решила рассказать правду о своем уходе из сериала, Доэрти сказала: «Нельзя снова и снова рассказывать одну и ту же историю, если это неправда».