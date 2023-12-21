Шеннен Доэрти сказала, что ее уволили из «Зачарованных» по требованию Алиссы Милано

После этого создатели шоу решили уволить Доэрти, но подать это как ее собственный уход, сочтя, что ее карьера «не переживет еще одного увольнения». Узнав об этом, актриса посмеялась и сказала: «Кто же поверит, что я настолько сумасшедшая, чтобы покинуть популярное шоу?»