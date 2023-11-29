«Я не хочу умирать»: Шеннон Доэрти рассказала, что рак поразил ее кости

Американская актриса Шеннон Доэрти, известная по сериалам «Беверли-Хиллс 90210» и «Зачарованные», рассказала в интервью журналу People, что рак поразил ее кости.
Доэрти борется с онкологическим заболеванием на протяжении уже долгих лет. Впервые артистке диагностировали рак молочной железы в 2015 году. В данный момент у Доэрти — четвертая стадия рака.
«Это похоже на видеоигру Pac-Man, оно уже подошло к моим костям. Но мы сейчас в очень хорошем режиме, и это отлично действует на меня. Так что день за днем, месяц за месяцем, год за годом», — поделилась актриса.
Доэрти рассказала, что в январе 2023 года обнаружила метастазы рака в мозге. Ей пришлось пройти через радиотерапию и хирургическое вмешательство. «Это одна из самых страшных вещей, через которые мне приходилось проходить», — отметила она.
После операции актриса столкнулась со множеством сложностей. Она не могла удержать в руках даже стакан. Кроме того, организм Доэрти плохо реагировал на прием необходимых стероидов, и ей приходилось уменьшать дозу, что ухудшало состояние артистки.
«Так продолжалось около трех-четырех месяцев, а затем все вернулось на свои места», — подчеркнула Доэрти, отметив, что она не тот человек, который бы сдался перед лицом трудностей.
«У моей мамы, когда мне было восемь лет, была аневризма мозга, и у нее был шанс в 10% на выживание. Она очнулась, и только ее бровь парализовало. И я видела, как она работала каждый день, пока она не смогла пошевелить этой бровью. Я из этой семьи», — сказала актриса.
По мнению Доэрти, вся прежняя жизнь готовила ее к испытанию, которое она сейчас проходит. Артистка верит, что ничто не происходит случайно и что она должна помочь столкнувшимся с раком людям и рассказать миру больше об этой болезни.
«У меня есть платформа, у меня есть ответственность не только перед собой, но и перед семьей тех людей, которые тоже лечатся от рака. Я очень духовный человек, так что, когда я выполню то, для чего я на этой Земле, я буду в мире [со смертью]. Но я еще не достигла этого», — призналась Шеннон.
Доэрти отметила, что она не боится смерти, но не хочет умирать. «Я еще не закончила жить. Я еще не закончила любить. Я не закончила творить. Я не закончила, надеюсь, менять вещи к лучшему. Я не закончила», — подчеркнула она.
Впервые о метастазах в мозге Доэрти рассказала в июне 2023 года. Тогда актриса поделилась с подписчиками в соцсетях, что была очень напугана диагнозом и боялась, что не очнется после операции.
Рак груди был диагностирован у актрисы в 2015 году. Через год болезнь распространилась на лимфоузлы, а в 2017-м наступила ремиссия. Однако уже в 2020 году стало известно, что рак внезапно прогрессировал до четвертой стадии.
Тогда Доэрти дала интервью в программе «Доброе утро, Америка». Вот что она сказала: «У меня определенно бывают дни, когда я говорю: „Почему я?“ А потом я думаю: „Ну почему не я? Кто еще? Кто еще, кроме меня, заслуживает этого? Никто из нас этого не заслуживает“. Но я бы сказала, что моя первая реакция — это всегда беспокойство о том, как я расскажу об этом маме, мужу».