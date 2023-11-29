«Я не хочу умирать»: Шеннон Доэрти рассказала, что рак поразил ее кости

Тогда Доэрти дала интервью в программе «Доброе утро, Америка». Вот что она сказала: «У меня определенно бывают дни, когда я говорю: „Почему я?“ А потом я думаю: „Ну почему не я? Кто еще? Кто еще, кроме меня, заслуживает этого? Никто из нас этого не заслуживает“. Но я бы сказала, что моя первая реакция — это всегда беспокойство о том, как я расскажу об этом маме, мужу».