В российский прокат выйдет новый фильм Рюсукэ Хамагути «Зло не существует». Смотрим трейлер!

Фильм рассказывает о девочке Ханне и ее отце Такуми, которые живут в японской глуши недалеко от Токио. Однажды они узнают, что рядом с ними собираются построить туристический комплекс — как раз на месте оленьей тропы. Местные жители опасаются, что строительство повредит животным и растениям, ухудшит качество воды в реке. Чтобы переубедить их, представители строительной компании решают провести целый день с местными. Пока Такуми занят с городскими гостями, Ханна бесследно исчезает.