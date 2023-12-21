В российский прокат выйдет новый фильм Рюсукэ Хамагути «Зло не существует». Смотрим трейлер!

Кинопрокатная компания «Экспонента» эксклюзивно с «Афишей Daily» поделилась трейлером новой картины Рюсукэ Хамагути «Зло не существует». «Экспонента» выпустит фильм в российских кинотеатрах 16 мая 2024 года.
Сценарий «Зло не существует» Хамагути написал в соавторстве со своей коллегой по «Сядь за руль моей машины», композиторкой Эико Исибаси. Она также создала музыку для нового фильма.
Фильм рассказывает о девочке Ханне и ее отце Такуми, которые живут в японской глуши недалеко от Токио. Однажды они узнают, что рядом с ними собираются построить туристический комплекс — как раз на месте оленьей тропы. Местные жители опасаются, что строительство повредит животным и растениям, ухудшит качество воды в реке. Чтобы переубедить их, представители строительной компании решают провести целый день с местными. Пока Такуми занят с городскими гостями, Ханна бесследно исчезает.
Премьера «Зло не существует» прошла не Венецианским кинофестивале, где фильм получил Гран-при жюри («Серебряного льва») и премию Международной ассоциации кинокритиков (ФИПРЕССИ). В копилке фильма также есть победа на London Film Festival.