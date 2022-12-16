Росстат рассчитал индекс оливье и селедки под шубой

В начале декабря «СберМаркет» провел свои расчеты и выяснил, что приготовление селедки под шубой по классическому рецепту обойдется россиянам примерно в 387 рублей, а салат по изысканному рецепту стоит на 1000 рублей дороже. В прошлом году стоимость продуктовых наборов для оливье и селедки под шубой увеличилась на 15 и 25% по сравнению с 2020-м.