Росстат рассчитал индекс оливье и селедки под шубой

Росстат рассчитал стоимость салата оливье и селедки под шубой, которые россияне традиционно готовят на Новый год. Результатами для каждого российского региона служба поделилась на своем сайте.
По данным статистического ведомства, за год с ноября 2021-го стоимость ингредиентов выросла в среднем по стране на 8,53% для оливье и на 5,52% для сельди под шубой.
Какие продукты подорожали за год:
- Зеленый горошек и маринованные огурцы — на 17,94%
- Майонез — на 14,41%
- Вареная колбаса — на 7,83%
- Сельдь — 18,39%
Какие продукты подешевели за год:
- Картофель — на 33,26%
- Куриные яйца
В среднем приготовление четырех порций оливье в 2022 году будет стоить 480,69 рубля, а селедки под шубой — 224,68 рубля. Дороже всего оливье обойдется жителям Чукотки и Камчатки — 792 и 788 рублей. Самое дешевое приготовление, по данным Росстата, досталось Мордовии и Белгородской области (377 и 360 рублей).
В начале декабря «СберМаркет» провел свои расчеты и выяснил, что приготовление селедки под шубой по классическому рецепту обойдется россиянам примерно в 387 рублей, а салат по изысканному рецепту стоит на 1000 рублей дороже. В прошлом году стоимость продуктовых наборов для оливье и селедки под шубой увеличилась на 15 и 25% по сравнению с 2020-м.