В Петербурге вернули масочный режим при проведении массовых мероприятий

В постановлении также говорится, что образовательные организации должны приостанавливать учебу не менее чем на 7 дней, если в классе или группе отсутствует 20% человек из‑за коронавируса, гриппа и ОРВИ. Не менее чем на 10 дней — при наличии двух или более случаев внебольничных пневмоний, до 10 дней — если зарегистрировано 10 или более случаев внебольничных пневмоний.