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В Петербурге вернули масочный режим при проведении массовых мероприятий

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:36

С 20 декабря в Петербурге вводится масочный режим при проведении массовых мероприятий, сообщает ТАСС. Постановление подписала главный государственный санитарный врач по городу Наталия Башкетова.

Масочный режим также будет действовать в медицинских и социальных учреждениях Петербурга. Помимо этого, в стационарах и социальных учреждениях вводится запрет на посетителей, за исключением тех, кто ухаживает за тяжелыми и лежачими пациентами.

В постановлении также говорится, что образовательные организации должны приостанавливать учебу не менее чем на 7 дней, если в классе или группе отсутствует 20% человек из‑за коронавируса, гриппа и ОРВИ. Не менее чем на 10 дней — при наличии двух или более случаев внебольничных пневмоний, до 10 дней — если зарегистрировано 10 или более случаев внебольничных пневмоний.

Башкетова также порекомендовала абсолютно всем организациям соблюдать температурный режим и регулярно проветривать воздух. По данным Роспотребнадзора, за последние четыре недели в Петербурге заболеваемость ОРВИ и гриппом выросла на 87,1%, а ковидом — на 62,4%.

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