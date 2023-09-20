СМИ: в России начали вводить масочный режим для врачей. Часть школ в регионах перешла на удаленку

В Москве и некоторых регионах России врачам рекомендовали вести приемы и давать консультации исключительно в маске на фоне растущего числа заболеваний гриппом, ОРВИ и COVID-19. Об этом сообщает «Коммерсант».
В Тульской области, Тюмени и Саратовской области ношение масок среди врачей носит рекомендательный характер, как и в Пермском крае, Минздрав которого объяснил это необходимостью «избежать масштабной эпидемии ОРВИ и коронавируса».
Председатель Комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко пообещала вернуть в больницы региона обязательное ношение средств защиты. В Ханты-Мансийском автономном округе тоже решили возобновить ношение масок и, помимо прочего, ввели входной фильтр для пациентов и посетителей (измерение температуры тела, обработку рук антисептиком).
По данным телеграм-канала Mash, после объявления в ряде регионов масочного режима для врачей несколько российских школ частично перешли на удаленный формат обучения. Домой отпустили школьников из Республики Коми, ХМАО, Мурманской и Томской областей.
«По нашим данным, в Югре уже закрыли 19 школ и посадили на онлайн-уроки 62 класса. В остальных областях учебные заведения закрывают выборочно, на усмотрение руководства», — пишет Mash, отмечая, что вернуться в школу можно будет со справкой об отсутствии ОРВИ.
19 сентября оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией сообщил о резком росте заболеваемости COVID-19 в России. За неделю, с 11 по 17 сентября, этот показатель увеличился на 48% по сравнению с предыдущим семидневным периодом.
Увеличение заболеваемости зафиксировали в 70 субъектах страны. Количество госпитализаций на прошлой неделе выросло на 20,6% (1973 человека).
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что подъем заболеваемости ведомство прогнозировало. «Отличительной чертой подъема заболеваемости этого сезона является небольшое количество госпитализаций. Что само по себе внушает определенный оптимизм», — сказала она.