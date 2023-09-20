СМИ: в России начали вводить масочный режим для врачей. Часть школ в регионах перешла на удаленку

«По нашим данным, в Югре уже закрыли 19 школ и посадили на онлайн-уроки 62 класса. В остальных областях учебные заведения закрывают выборочно, на усмотрение руководства», — пишет Mash, отмечая, что вернуться в школу можно будет со справкой об отсутствии ОРВИ.