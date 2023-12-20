На «Эксмо» завели дело по статье о «пропаганде ЛГБТ». Издательству грозит штраф до миллиона рублей

Ранее на «Эксмо» возбудили административное дело по ч. 2. ст. 6.21.2 КоАП о «пропаганде ЛГБТ» среди несовершеннолетних из‑за комикса «Голубь Геннадий». Тогда же МВД попросило Роскомнадзор и Роспотребнадзор проверить «Эксмо» на нарушение законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред их развитию (ст. 6.17 КоАП).