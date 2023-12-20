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На «Эксмо» завели дело по статье о «пропаганде ЛГБТ». Издательству грозит штраф до миллиона рублей

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:19

На издательство «Эксмо» составили протокол по части первой статьи 6.21 КоАП о «пропаганде ЛГБТ». Дело поступило в Зеленоградский суд Москвы.

Какой материал стал причиной для возбуждения дела, не уточняется. Издательству грозит штраф до миллиона рублей с возможным приостановлением деятельности до 90 суток.

Ранее на «Эксмо» возбудили административное дело по ч. 2. ст. 6.21.2 КоАП о «пропаганде ЛГБТ» среди несовершеннолетних из‑за комикса «Голубь Геннадий». Тогда же МВД попросило Роскомнадзор и Роспотребнадзор проверить «Эксмо» на нарушение законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред их развитию (ст. 6.17 КоАП).

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что книга «открыто формирует гомосексуальные установки, хотя имеет возрастную отметку 12+». По данным телеграм-канала «Кровавая барыня», поводом для жалобы на «Голубя Геннадия» стало признание главного героя комикса в пансексуальности.

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