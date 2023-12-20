Комик Сергей Орлов рассказал, сколько за месяц заработал его концерт в сети

Орлов точно не знает, сколько заработал лично он, потому что часть денег получила платформа, но понадеялся, что это будет больше 10 млн рублей. «Такая практика на Западе используется. У музыкантов, например, есть стриминги. А у нас, [комиков], такого нет», — рассказал он.