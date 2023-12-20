Комик Сергей Орлов рассказал, сколько за месяц заработал его концерт в сети

Стендап-концерт «Человек с головой собаки» Сергея Орлова, выпущенный на платной платформе, принес за месяц 14 млн рублей. Об этом он рассказал на шоу «Вопрос ребром» с Бастой.
Спешел Орлова вышел на платформе для покупки записей стендап-концертов SpecialsComedy, запущенной комиком Артуром Чапаряном. Всего концерт купили 47 тыс. раз, поделился гость выпуска.
Орлов точно не знает, сколько заработал лично он, потому что часть денег получила платформа, но понадеялся, что это будет больше 10 млн рублей. «Такая практика на Западе используется. У музыкантов, например, есть стриминги. А у нас, [комиков], такого нет», — рассказал он.
Создатель SpecialsComedy Чапарян недавно рассказывал, что на собственном концерте, который тоже продается на платформе, заработал 7 млн рублей.