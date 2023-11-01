«Я не собиралась быть твоей матерью»: слова комика Орлова о готовке в паре вызвали споры в сети

Комик Сергей Орлов и Эльдар Джарахов обсудили разделение обязанностей в семье и психологическое насилие в выпуске «Подкаста № 1». Они сошлись во мнении, что девушки не должны быть матерями для парней и не обязаны им готовить. Их диалог вызвал серьезные споры среди зрителей.
В отрывке из соцсетей Джарахова Орлов признается, что в первое время совместной жизни с супругой ждал от нее выполнения домашних обязанностей, потому что таким был порядок в семье его родителей. Жена поразила его, когда ответила, что не намерена вести себя как его мать. Это заставило стендапера переоценить свои отношения.
Джарахов поддержал комика и ответил, что заметил аналогичный паттерн и в своем доме. «У меня было так в отношениях, но я не основал этого. Я же работаю постоянно, а ты дома сидишь. Ну тогда готовь. У меня ж мама готовила, а папа работал, так надо. Кстати, я тебя люблю, я пошел», — передал он разговор.
«Это невозможно осознавать. Надо быть, скорее всего, сумасшедшим человеком, чтобы ты так делал осознанно. Скорее всего, ты психопат, как Джокер, когда ты такой: „Я сейчас тебя психологически насилую осознанно“», — продолжил Орлов.
Не все подписчики Джарахова поддержали героев подкаста, причем среди оппонентов были и девушки. По мнению части из них, женщина в паре должна заниматься домом, в противном случае она не вкладывает в отношения ничего.
Для одного из комментаторов размышления спикеров указывают на их «низкий ранг», а нежелание партнерши готовить и проявлять заботу может означать ее неверность.
Подобное отношение к девушкам вызвало возмущение других комментаторов. Многих неприятно удивило, что обязанности возлагаются лишь на основании половой принадлежности. Они обратили внимание, что в современных парах зачастую зарабатывают деньги оба партнера и дополнительная нагрузка в виде приготовления пищи кажется просто несправедливой.