«Я не собиралась быть твоей матерью»: слова комика Орлова о готовке в паре вызвали споры в сети

Джарахов поддержал комика и ответил, что заметил аналогичный паттерн и в своем доме. «У меня было так в отношениях, но я не основал этого. Я же работаю постоянно, а ты дома сидишь. Ну тогда готовь. У меня ж мама готовила, а папа работал, так надо. Кстати, я тебя люблю, я пошел», — передал он разговор.