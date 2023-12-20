Дональду Трампу запретили участвовать в президентской гонке в штате Колорадо

Верховный суд штата Колорадо лишил Дональда Трампа права баллотироваться на должность президента США, сообщает AP News. Причина тому — нарушение 14-й поправки к Конституции, которая запрещает вступать в гонку, если человек «участвовал в мятеже или восстании».
Решение суда, все судьи которого были назначены губернаторами-демократами, знаменует собой первый случай в истории, когда по этому поводу случилась дисквалификация из президентской гонки. За это выступили большинство судей.
«Мы не пришли к таким выводам легкомысленно. Мы помним о масштабах и важности вопросов, которые сейчас стоят перед нами. Мы также помним о нашей священной обязанности применять закон без страха и предвзятости, не поддаваясь влиянию общественной реакции на решения, которые требует закон и которые мы принимаем», — заявили судьи.
Суд отложил свое решение до 4 января, адвокаты Трампа уже пообещали обжаловать решение в Верховном суде США, за которым остается последнее слово по конституционным вопросам. Имя бизнесмена автоматически останется в бюллетене до тех пор, пока судьи не рассмотрят апелляцию.
Председатель Национального комитета Республиканской партии Ронна МакДэниел назвала дисквалицификацию «вмешательством в выборы». «Мы полностью уверены, что Верховный суд США быстро вынесет решение в нашу пользу и наконец положит конец этим неамериканским судебным искам», — заявил представитель предвыборного штаба Трампа Стивен Чанг.
В октябре Верховный суд США уже отказывал в отстранении Трампа от выборов 2024 года. Тогда требование о дисквалификации также обосновывалось 14-й поправкой.