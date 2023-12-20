Дональду Трампу запретили участвовать в президентской гонке в штате Колорадо

«Мы не пришли к таким выводам легкомысленно. Мы помним о масштабах и важности вопросов, которые сейчас стоят перед нами. Мы также помним о нашей священной обязанности применять закон без страха и предвзятости, не поддаваясь влиянию общественной реакции на решения, которые требует закон и которые мы принимаем», — заявили судьи.