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Дональду Трампу запретили участвовать в президентской гонке в штате Колорадо

Рустам Абдуллин
Сегодня в 09:58

Верховный суд штата Колорадо лишил Дональда Трампа права баллотироваться на должность президента США, сообщает AP News. Причина тому — нарушение 14-й поправки к Конституции, которая запрещает вступать в гонку, если человек «участвовал в мятеже или восстании».

Решение суда, все судьи которого были назначены губернаторами-демократами, знаменует собой первый случай в истории, когда по этому поводу случилась дисквалификация из президентской гонки. За это выступили большинство судей.

«Мы не пришли к таким выводам легкомысленно. Мы помним о масштабах и важности вопросов, которые сейчас стоят перед нами. Мы также помним о нашей священной обязанности применять закон без страха и предвзятости, не поддаваясь влиянию общественной реакции на решения, которые требует закон и которые мы принимаем», — заявили судьи.

Суд отложил свое решение до 4 января, адвокаты Трампа уже пообещали обжаловать решение в Верховном суде США, за которым остается последнее слово по конституционным вопросам. Имя бизнесмена автоматически останется в бюллетене до тех пор, пока судьи не рассмотрят апелляцию.

Председатель Национального комитета Республиканской партии Ронна МакДэниел назвала дисквалицификацию «вмешательством в выборы». «Мы полностью уверены, что Верховный суд США быстро вынесет решение в нашу пользу и наконец положит конец этим неамериканским судебным искам», — заявил представитель предвыборного штаба Трампа Стивен Чанг.

В октябре Верховный суд США уже отказывал в отстранении Трампа от выборов 2024 года. Тогда требование о дисквалификации также обосновывалось 14-й поправкой.

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Республиканская партия США
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Дональд Трамп
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