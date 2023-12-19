Сидни Суини спродюсирует религиозный хоррор «Immaculate» и сыграет в нем главную роль

26 декабря на экраны кинотеатров выйдет другой проект Суини — комедия «Кто угодно, но не ты» по мотивам пьесы Шекспира «Много шума из ничего». Лента расскажет о двух персонажах, которые не могут устоять друг перед другом, несмотря на якобы испытываемую ненависть.