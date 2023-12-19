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Сидни Суини спродюсирует религиозный хоррор «Immaculate» и сыграет в нем главную роль

Юлия Онодэра
Сегодня в 02:34

Американская актриса Сидни Суини, известная по сериалу «Эйфория», спродюсирует религиозный хоррор «Immaculate» и исполнит в нем главную роль. Об этом сообщил NME.

Суини сыграет верующую женщину по имени Сесилия, которая узнает пугающие и зловещие истины во время своего путешествия по европейской сельской местности в итальянский монастырь.

Сопродюсером картины будет Тедди Шварцман из Black Bear. Дистрибьютером проекта станет кинокомпания Neon. В создании фильма поучаствуют Симона Табаско и Дэвид Бернад, сотрудничавшие со Суини на съемках сериала «Белый лотос».

Табаско войдет в актерский состав хоррора наряду с Альваро Морте, Дорой Романо и Бенедетту Поркароли. «Immaculate» станет психологическим хоррором. Съемки фильма уже завершились в Риме.

26 декабря на экраны кинотеатров выйдет другой проект Суини — комедия «Кто угодно, но не ты» по мотивам пьесы Шекспира «Много шума из ничего». Лента расскажет о двух персонажах, которые не могут устоять друг перед другом, несмотря на якобы испытываемую ненависть.

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