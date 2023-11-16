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Сидни Суини и Глен Пауэлл притворяются парой в трейлере «Anyone But You»

Юлия Онодэра
Вчера в 19:36

На ютуб-канале Rotten Tomatoes Trailers опубликовали трейлер фильма «Anyone But You» («Кто угодно, кроме тебя»), в котором снялись Сидни Суини («Эйфория», «Белый лотос») и Глен Пауэлл («Скрытые фигуры», «Королевы крика»).

Актеры сыграли мужчину и женщину, которые буквально не выносят друг друга. Несмотря на весьма сложные взаимоотношения, герои решают притвориться парой, чтобы произвести впечатление на своих бывших возлюбленных.

Шоу для экс-партнеров оказывается непростым испытанием для Беи и Бена. Ведь в реальности их первое (и единственное) свидание закончилось катастрофой, превратив их из страстных любовников в едва ли не врагов.

Режиссером картины выступил Уилл Глак, снявший два фильма из серии «Кролик Питер». В актерский состав ленты вошли Александра Шипп, Даррен Барнет, Брайан Браун и другие. Премьера фильма намечена на 22 декабря.

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